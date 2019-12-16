طفل يصيب أمه بطلقة خرطوش بالخطأ في سوهاج

أصيبت ربة منزل برش خرطوش في الرقبة عقب عبث طفلها بفرد خرطوش صناعة محلية، وتم نقلها إلى مستشفى المنشأة المركزي للعلاج، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "سلوى. ن. أ" 36 عامًا، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالرقبة من الناحية اليسرى، وتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبسؤال زوجها "ياسر. ا. س" 38 عامًا، عامل، قرر بأنه أثناء عبث طفلها "أسامة" 13 عامًا، بسلاح خرطوش بالمنزل خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما أدى إلى حدوث إصابتها، وبمناقشة الأخير قرر بمضمون ما تقدم.



تم ضبط السلاح المستخدم وهو عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.