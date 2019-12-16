أبوسعدة: #منتدى_شباب_العالم يتواصل مع مختلف الأطراف لتبادل وجهات النظر (فيديو)

وأكد أن المنتدى يتواصل مع مختلف الأطراف في المجتمع الدولي من أجل تبادل وجهات النظر والحوار على قضايا مشتركة.

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل التنمية والسلام والإنسانية ومحاربة التنمر ومحاربة التمييز، وبالتالي يتبناها مؤتمر عالمي على أرض مصر يقول إننا نسير مع الاتجاهات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام.وأضاف حافظ أبو سعدة، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن مواجهة العناصر الجديدة للتمييز ضد المواطنين بأشكال مختلفة، سواء اختلاف اللون أو الطول أو العقيدة، لأن ذلك جزء من محاربة كافة أشكال التمييز، ونحن في حاجة لمناقشة تلك القضايا.