استقرار سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم، حيث سجل السعر طبقا لتعاملات البنك المركزي المصري 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.



فيما سجل السعر في بنوك الأهلي والبنك العربي الإفريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي "16.07" جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني وبنك مصر والمصرف المتحد "16.07" جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

