الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية "فيديو"

ونصح محمود شاهين، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج من المنزل، موضحا أنه منذ اليوم بدأت الأجواء الشتوية بالظهور، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الصغرى 12 أو 13 درجة مئوية.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين مستقر على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ترتفع حوالي ثلاث درجات عن أمس، وتعود إلى 20 درجة مئوية على القاهرة.وأكد محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، مؤكدا عدم وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم بالقاهرة، حيث أن درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هناك هدوء بالرياح.