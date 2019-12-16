اليوم.. "المركزي" يطرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3.750 مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول 2.250 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وقد شهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، تراجعا ملحوظا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، مما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.