وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات وحدة طب أسرة الحبيل بالأقصر

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح اليوم، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 29 ألف مواطن.



وقالت إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ 49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخرى يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن وحدة طب أسرة الحبيل هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.