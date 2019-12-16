"كتائب حلوان" و"المتهمين بقتل سيدة ألمانية" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الإثنين العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 215 متهمًا في "كتائب حلوان" والحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية بمدينة نصر.





محاكمة 215 متهمًا في كتائب حلوان



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان.

وتضم القضية 215 متهمًا نسبت لهم النيابة اتهامات أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما نسبت لهم النيابة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة، ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.





الحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية بمدينة نصر



تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، و"عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجي"، عاطل، تهمة قتل المجني عليها "جارين ماجي" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثاني بالتسلل لشقة المجني عليها لسرقة محتوياتها، وما أن شعرت بهم المجني عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثاني بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع آخر في التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.

يذكر أن محكمة النقض أعادت القضية لدائرة أخرى بعد أن قضت دائرة أول درجة بإعدام المتهمين الأول والثاني، والمشدد للمتهم الثالث.