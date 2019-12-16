ضبط 11 سيارة متروكة بشوارع القاهرة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 11 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 3 دراجات نارية بدون تراخيص ولوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.