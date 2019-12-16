إصابة شخص فى حادث بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



