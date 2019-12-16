وفد الصحة يصل الأقصر لمتابعة تجهيزات منظومة التأمين الشامل

وصل وفد من وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وكان فى استقبالها المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في إطار الجولة التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.



ويبدأ الوفد الجولة بمتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بوحدة طب أسرة الحبيل والتى بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي بوحدات طب الأسرة بالمحافظة، ثم يتبعها تفقد عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة.



يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.