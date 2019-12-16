-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء محاكمة وزيرين سابقين في فيتنام لاتهامها بالفساد

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بدأت محكمة في هانوي اليوم الاثنين إجراءات محاكمة وزيرين سابقين للإعلام، متهمين بالفساد، وهى تهمة تصل عقوبتها في فيتنام إلى الإعدام.

ويواجه نجوين باك سون 66 عاما، الذي شغل منصب وزير الإعلام في الفترة من 2011 حتى 2016 تهمة" انتهاك قواعد الإدارة واستخدام الأموال العامة" و" قبول رشاوي".

وتم وقف ترونج مينه توان 59 عاما، الذي شغل أولا منصب نائب سون، وبعد ذلك تولى منصب وزير الاعلام، عن العمل في تموزيوليو الماضي عقب اتهامه بارتكاب نفس الجريمة.

واعترف سون بالحصول على رشوة بقيمة 3 ملايين دولار لتسهيل اتفاق، تم إلغاؤه، تحصل بموجبه شركة موبي فون لخدمات الهواتف المحمولة على حصة بقيمة 95% في شركة اوديو فيجوال جلوبال ( ايه في جي) التلفزيونية.

وقالت الشرطة إن توان وقع على القرار أثناء عمله كنائب لسون، واعترف بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف دولار. وقال الادعاء إن الاتفاق أدى لوجود فجوة بقيمة 4ر284 مليون دولار في موازنة فيتنام.

وكان قد تم إلقاء القبض على لي نام ترا 58 عاما الرئيس السابق لشركة موبي فون في يوليو 2018، وجرى اتهامه بانتهاك قواعد إدارة المال العام في فيتنام مما أدى لوقوع" تداعيات خطيرة".

وجرى اتهام فام نات فو، رئيس شركة ايه في جيه، بتقديم رشاوى للوزيرين السابقين ومسؤولين آخرين بشركة موبي فون، ويواجه الان عقوبة السجن لمدة 20 عاما.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

منذ حوالي 10 ساعة

أديب للرئيس السيسي: آن الأوان لمواجهة مباشرة مع أردوغان

منذ يوم

القتال يشتد قرب طرابلس مع تقدم قوات الجيش الليبى

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بالإسماعيلية

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

أدوية الالتهابات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الاختبارات الجينية تمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال

الرئيس نيوز

خروج سوزان مبارك من المستشفى بعد جراحة ناجحة

عقيلة صالح: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الحكومة تتقشف.. إلغاء 58 ألف خط تليفون وتخفيض أسطول السيارات

قرار جمهوري بإنشاء كليتين جديدتين بأكاديمية السادات

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

محافظ البحيرة يكرم رئيس جامعة الأزهر في احتفالية إيتاي البارود

جامعة قناه السويس تنظم برنامج تدريبي للإسعافات الأولية

للأمهات.. كيف تواجهين السلوك العدواني عند طفلك؟

موعد امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية

إسلام سياسي

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

باحث يكذب الإخوان بشأن المشاركة في حرب فلسطين

فرحة إخوانية بالتعاون القطري التركي الجديد

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك