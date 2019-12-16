طبيعة النظام الغذائي تسبب الأرق

كشفت دراسة حديثة أجريت على الإناث (من سن 50 وما فوق) أن بعض أجزاء النظام الغذائي تساهم على الأرجح في اضطراب النوم.



ووفقًا لمؤسسة النوم الأمريكية، فإن ما يصل إلى 40٪ من الأشخاص بالولايات المتحدة يعانون من بعض أعراض الأرق بالعام، ولاحظ الباحثون هذا الأمر على النحو الواجب، حيث أشارت دراسات عديدة إلى أن الأرق ليس مجرد إزعاج خفيف، فقد يكون مرتبطًا بالفعل بالعديد من النتائج الصحية السلبية الأخرى.



وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بأن فترات النوم القصيرة، واضطرابات النوم ترتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية وأنها مصدر السكري والاكتئاب، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ولهذا السبب، يبحث المتخصصون عن طرق لمنع أو علاج الأرق واضطرابات النوم الأخرى، بدءًا من البحث عن جميع الأسباب المحتملة.



ولفتت الدراسة الحالية، التي أجرتها كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة - خاصة السكريات المضافة - يرتبط بزيادة مخاطر الأرق، وأن هذا هو الحال على الأقل بين الإناث في سن 50، وما فوق.



وأجرى الباحثون دراسة عن أي ارتباطات بين الوجبات الغذائية المختلفة واضطرابات النوم، ووجدوا صلة بين ارتفاع خطر الأرق واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة، ويشمل ذلك الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة والصودا والأرز الأبيض والخبز الأبيض.



وحذر الباحثون من أنه لم يتضح من تحليلهم ما إذا كان استهلاك الكربوهيدرات المكررة أدى إلى الأرق، أو أن الأشخاص الذين عانوا من الأرق كانوا أكثر عرضة لاستهلاك الكربوهيدرات المكررة، خاصة الأطعمة السكرية.