إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق الليبي في إطلاق نار على موكبه بمصراتة

أعلن المركز الإعلامي لعملية الكرامة في ليبيا، إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باش أغا، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراتة.



وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن الوزير تعرض لمحاولة اغتيال في مصراتة الليبية على يد عناصر من الميليشيات المسلحة، تحمله المسؤولية عن هزائمها أمام الجيش الليبي، حسبما أفادت قناة" العربية الإخبارية" اليوم الإثنين.