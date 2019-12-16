موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

يدخل الزمالك مواجهة صعبة أمام نظيره طلائع الجيش، اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.



ويلعب الزمالك مباراة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية، مواصلاً الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا.



ويمتلك الزمالك 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل في لقاء وخسر مباراة، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.



موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت والثانية الأرضية.