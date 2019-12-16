وزير خارجية الصين يدعو بكين وأوسلو إلى تعزيز العلاقات الثنائية

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" الصين والنرويج إلى احترام مسار التنمية لكل منهما، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الأساسية والرئيسية لبعضهما البعض، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وإدارة القضايا الحساسة بشكل مناسب.



وقال وانغ – في تصريحات خلال لقائه وزيرة الخارجية النرويجية "إين إريكسن سوريد" على هامش الدورة الـ14 لاجتماع وزراء خارجية آسيا-أوروبا (اسيم) في مدريد وفقا لوزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إنه بفضل الجهود المشتركة من كلا الجانبين، تغلبت العلاقات الصينية النرويجية على الصعوبات وعادت إلى مسارها، وأدى التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين زعيمي البلدين إلى تطوير العلاقات الثنائية.



وأضاف أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، معربًا عن استعداد بلاده لتعميق التعاون العملي في جميع المجالات مع النرويج في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتوفير ببيئة متساوية وغير تمييزية للشركات من كلا الجانبين.



وتابع: "إنه في ظل الوضع الدولي الراهن، يتعين على الصين والنرويج تعزيز التنسيق ودعم تعددية الأطراف، واتخاذ إجراءات ضد الأحادية والتنمر، وحماية التجارة الحرة، التي تصب في مصلحة جميع الأطراف".



من جهتها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية "إين إريكسن سوريد" إن زيارة الدولة التي قام بها ملك النرويج هارالد الخامس إلى الصين العام الماضي كانت ناجحة للغاية، وأصبحت التبادلات حاليا متعددة المستويات ومتكررة بين البلدين في حين ينمو الاقتصاد والتجارة بشكل سلس.



وأضافت أن النرويج ترغب في العمل مع الصين لحماية التعددية والتجارة الحرة، وأن الشركات الصينية مرحب بها في النرويج للمشاركة في منافسة عادلة، مشددة على أنه لن يتم استبعاد أي شركات محددة من التعاون الطبيعي في النرويج.



وأشارت إلى أن النرويج مستعدة للتعامل بشكل مناسب مع الخلافات مع الصين على أساس الاحترام المتبادل، معربة عن أملها في توسيع الحوارات مع الصين حول قضايا المحيطات والقطب الشمالي والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع الصين في البحث عن حلول سياسية للقضايا الساخنة الإقليمية والدولية.