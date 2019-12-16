اليابان وكوريا الجنوبية تبحثان سبل حل النزاع التجارى بين البلدين

اجتمع مجموعة من كبار المسئولين من اليابان وكوريا الجنوبية اليوم الإثنين في طوكيو في محاولة لحل النزاع التجاري الثنائي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذا الاجتماع يعد هو الأول من نوعه منذ أن شددت اليابان ضوابط التصدير على بعض المواد عالية التقنية المباعة لكوريا الجنوبية.



وأضافت الشبكة اليابانية أن الاجتماع عقد في مقر وزارة التجارة اليابانية، مشيرة إلى أن آخر محادثات تتعلق بالسياسة التجارية بين البلدين كانت في يونيو عام 2016.



ومن المتوقع أن يحاول الجانب الكوري الجنوبي إقناع طوكيو بتخفيف إجراءاتها في هذا الصدد.



يشار إلى أن اليابان قد شددت ضوابط التصدير في يوليو الماضي مرجعة ذلك الأمر إلى أسباب أمنية.. وهذه الضوابط شملت ثلاث مواد عالية التقنية يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية.



وقد أثرت هذه الخطوة على الشركات المصنعة لأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وزادت من التوتر في العلاقات الثنائية التي تدهورت بسبب أزمة العمالة خلال فترة الحرب العالمية الثانية.