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مصر

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها اليوم.. والقاهرة 20 درجة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:06 ص
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليل.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة، أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 20
شبين الكوم 11 20
طنطا 11 20
دمنهور 11 21
الإسكندرية 12 22
بلطيم 11 21
مطروح 11 21
السلوم 12 20
سيوة 11 22
بورسعيد 12 20
دمياط 12 21
الزقازيق 12 20
الإسماعيلية 13 20
السويس 13 20
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 16 20
نخل 04 18
نويبع 13 20
طابا 10 20
كاترين 04 10
الطور 11 20
شرم الشيخ 15 21
الغردقة 14 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 10 20
بنى سويف 10 20
المنيا 10 21
أسيوط 09 21
سوهاج 10 21
قنا 11 22
الأقصر 10 22
أسوان 12 22
أبوسمبل 11 21
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 17 25
أبورماد 17 25
حلايب 19 23
رأس حدربة 20 23

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