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اقتصاد

"الإحصاءات": على الصين وأمريكا مواصلة المحادثات التجارية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال فو لينج هوى المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات بالصين، اليوم الإثنين، إنه يجب على الصين والولايات المتحدة مواصلة المحادثات التجارية، فيما بينهما والعمل على إزالة كل التعريفات القائمة.

وقال "فو" أيضًا في إفادة للصحفيين إن العمليات الاقتصادية الصينية أظهرت تغييرات إيجابية في نوفمبر، وأكد أن بإمكان الصين تحقيق ما تستهدفه من نمو اقتصادي خلال العام كله.

وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، أمس الأحد، تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأمريكية ابتداءً من 15 ديسمبر وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة بما في ذلك وزارة المالية الصينية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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