فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

كشفت الفنانة نجلاء بدر، حقيقة علاقتها بالفنان عمرو دياب، بعد انتشار العديد من الصور لهما معًا على مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت نجلاء بدر، في تصريحات لبرنامج "insider بالعربي"، المذاع على فضائية "تلفزيون دبي": "أحضر كل حفلات عمرو دياب ولازم أقف تحت رجليه وهو على المسرح".وعن علاقتها بالفنانة دينا الشربيني، قالت نجلاء بدر: "دينا بتموت فيا، ومفيش مرة بشوف عمرو دياب إلا لما أتصور معه".وتابعت: "أنا من أول الناس اللي بيحضروا حفلاته، بالعكس ده أنا لازم أكون في أول صف تحت رجله، وزوجي يعشق الهضبة، ودائما اتغزل فيه، خاصة وأني لما بسمعه بحس أني باسمعه لأول مرة".كانت الفنانة نجلاء بدر، شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت "نجلاء" في الصورة رفقة الفنان عمرو دياب، والسيناريست تامر حبيب، وعلقت عليها بقولها: "الهضبة يا نااااااس"، ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها.