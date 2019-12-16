معتز القيعى يقدم 10 نصائح لتدريب الأطفال فى تمارينهم الرياضية

في أغلب الأحيان يرفض الأطفال الذهاب للتمارين الرياضية، ويتسائل الأباء والأمهات عن أسباب رفض أطفالهم للذهاب للتمرين، وقد تكون هناك أسباب تخص المكان والمدرب؛ وذلك لأن المدرب المؤهل للتعامل مع الأطفال يجب أن يكون على علم بكيفية التعامل السليم مع سيكولوجية الطفل وذلك بعكس المدرب غير المؤهل للتعامل مع الأطفال والذي قد يستخدم أساليب التعنيف والترهيب وزيادة التحميل والمشقة على الطفل.



ويقدم معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أهم النقاط الجوهرية التي تميز المدرب المؤهل للتعامل مع الأطفال.



1- يجب على المدرب استخدام أساليب الترغيب والمكافأت وعمل المسابقات بين الأطفال لتشجيعهم على التمرين.



2- يجب على المدرب عدم توبيخ الطفل الخاسر في المسابقة؛ بل عليه تشجيعه وتحفيزه بالكلمات الإيجابية لبذل أقصى ما يمكن في المرة القادمة.



3- يجب على المدرب الفصل بين الأطفال النحفاء والبدناء والمثاليين وتغيير شدة التمرين حسب كل مجموعة بحسب حالتهم.



4- يجب عدم زيادة وقت التمرين عن الحد المسموح به للطفل وكذلك شدة التمرين والتوقف فورا عند شعور الطفل بالأرهاق أو الإعياء وعدم الضغط عليه لاستكمال التمرين.



5- يجب مشاورة الطفل وتركه لاختيار اللعبة المفضلة له لممارستها مثل السباحة أو الجيم أو الكارتية، وذلك يعمل على التزام الطفل بحضور التمرين.



6- يجب عدم ضرب أو إهانة الطفل أو تعنيفه في التمرين ويجب على الأباء الاستماع لشكاوى الأطفال.



7- يجب حضور الأهل التمرين مع الأطفال لفترة في البداية ولتكن شهر لتشجيع الطفل على التمرين.



8- يجب البدء مع الأطفال بالتمارين الخفيفة وزيادة شدتها مع الوقت خطوة بخطوة لتجنب الإصابات.



9- يجب التحدث مع الأطفال عن فوائد التمرين لهم وأنه يزيد من قوة عظامهم ويزيد من قوة تحمل العضلات، ويساعد على النمو بشكل أفضل وزيادة مرونة الجسم واللياقة البدنية وتجنب زيادة الوزن بشكل غير مرغوب به والتمتع بصحه أفضل وتجنب الإصابه بالأمراض المزمنة.



10- يجب على جميع الأسرة أن يكونوا قدوة لأطفالهم، وذلك بالتزامهم بالأكل الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن الأطعمة الضارة.