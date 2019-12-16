اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية للمنشأت السياحية

تعقد غرفة المنشآت السياحية، اليوم الإثنين، الجمعية العمومية العادية للغرفة، بحضور عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية.



وتناقش الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية في اجتماعها العادي، تقرير مجلس الإدارة ونشاطه خلال العام الحالي 2019، وما تم تحقيقه من إنجازات وتحركات لصالح أعضاء الجمعية العمومية ومنذ تشكيله وحتى الآن، وكذلك إقرار الميزانية العمومية عن العام المالى 2018 2019، إلى جانب ما يطرحه أعضاء الجمعية العمومية من أفكار ومقترحات ومشاكل تواجه البعض منها.



ومن المتوقع أن تتصدر مشكلة التدخل التي ترتكب من قبل أجهزة المحليات تجاه المنشآت السياحية صدارة الموضوعات التي يطرحها أعضاء الجمعية العمومية خاصة، ومطالبة المنشآت السياحية بضرورة تفعيل القوانين التي تحد من هذه التدخلات والتجاوزات، وعرض الأمر على مجلس الوزراء للفصل فى هذه التدخلات وحتى يمكن للقطاع السياحي أن يقوم بمهمامه على الوجه الأكمل.