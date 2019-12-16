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اقتصاد

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 06:12 ص
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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تغلق شركة التعاون للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، يوم الخميس المقبل، باب تلقي طلبات التعيين التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي في عدد 9 محافظات بالوجه البحري والصعيد، وذلك لعدد من السائقين.

وكانت شركة التعاون للبترول، أعلنت عن حاجتها إلى عدد من السائقين فى 9 محافظات من الوجه البحري ومحافظات الصعيد، ومنها "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الغربية - الفيوم - بني سويف - أسيوط - قنا - سوهاج".

وأكدت الشركة فى منشور التوظيف، ألا يتعدى سن المتقدم عن 35 عامًا، على أن يتم تسليم طلبات التعيين بمقر الشركة بمنطقة مسطرد مستوفاة الأوراق التالية:
الأوراق المطلوبة:
1ـ صورة البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وصورة شخصية.
2ـ صورة من الخدمة العسكرية او الإعفاء منها.
3ـ صورة من رخصة سارية درجه أولى.
4ـ شهادة بيانات تأمينية.
5ـ شهادة خبرة من المرور.
6ـ صورة من شهادة القيادة الأمنية إن وجدت.
على أن يكون يومي الأحد والإثنين 15 و16 ديسمبر الجارى أول يوم للمتقدمين لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ثم الثلاثاء 17 ديسمبر لمحافظة الغربية، تليها أيام الأربعاء والخميس 18 و19 ديسمبر لمحافظات الصعيد.

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