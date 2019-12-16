طريقة سحرية لعمل جلاش بالجبنة "فيديو"





الجلاش من الحلويات المعشوقة عند أغلبية البيوت المصرية، ويمكن تقديمها في الإفطار والغداء، وعلى الرغم من أنها سهلة التطبيق لكنها تحتاج إلى ذوق فني، ومهارة احترافية عالية.وقدمت الشيف أم عمار وصفة سحرية ستجعل أدائك مميز للغاية:المقاديرلفة جلاش حوالي نص كيلوبيضةنص معلقة صغيرة ملحنص كوب زيتنص كوب لبننص كوباية سفن اب٣ ملاعق سمنة على زيتالحشوميكس جبن أو جبنة فيتا أو لحمة مفرومة.الحشوة تكون حسب الرغبة أو المتوفر لديكي.الطريقةنضع جميع المكونات علي بعض (بيض ولبن وزيت وملح والسفن) ونخلطهم جيدا.ناخذ أربع ورقات جلاش، ونقوم بفرد الأولي وندهنها بالسمن والزيت كلها، ثم نضع ورقة الجلاش الثانية على الورقة الأولى وتكون متساوية وندهنها بالسمن والزيت جيدا.ثم نضع الورقة التالثة وندهنها بخليط (البيض واللبن والسفن) والورقة الرابعة كذلك، ثم نأتي من طرف الجلاش وننزل بالحشوة ونقوم بطيها على شكل رول ونقوم بتقسيمها إلى نصفين متساويين ونقوم بعمل فتحات بالعرض حوالي أربع فتحات ولا ننزل بها إلى الأخر.ثم نرصها في صنية مدهونة بالزيت إلي أن ننتهي من جميع ورق الجلاش بنفس الطريقة.ثم ندخلها علي فرن سابق التسخين على درجة حرارة ١٨٠ درجة تأخذ لون من الأسفل، ثم نقوم بفتح الشواية للوجه إذا لزم الأمر.