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فن

جومانجي يزيح فروزن عن صدارة السينما الأمريكية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
جريدة الدستور
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تصدر الجزء الجديد من أفلام جومانجي "جومانجي: المستوى التالي"( جومانجي: ذا نيكست ليفيل) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية محققا 60.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (فروزن 2) من المركز الأول إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 19.2 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الجريمة والإثارة والكوميديا "أعداء كثيرون" (نايفز أوت) من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 9.3 مليون دولار. والفيلم بطولة دانيال كريج وكريس إيفانز وأنا دي أرماس وجيمي لي كورتيس ومايكل شانون ومن إخراج ريان جونسون.

واحتل الفيلم الدرامي الجديد "ريتشارد جيويل" المركز الرابع بإيرادات بلغت خمسة ملايين دولار.

والفيلم بطولة سام روكويل وكاثي باتيس وجون هام وأوليفيا وايلد ومن إخراج كلينت إيستوود.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "عيد الميلاد الأسود" (بلاك كريسماس) المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 4.4 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيموجين بوتس وليلي دونوهيو وبريتاني أوجرادي وكاري إلويس ومن إخراج صوفيا تاكال.

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