"التموين": 4120 إجمالي عدد منافذ جمعيتى حتى الآن

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع جمعيتي أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف إلى التوسع في زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة للدولة، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.



وأضاف "المصليحي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من المشروع بإجمالي عدد منافذ 4120 منفذًا وبلغ عدد المنافذ المفتتحة بالمرحلة الأولى 3120 منفذًا، فيما بلغ عدد المنافذ المفتتحة بالمرحلة الثانية 1000 منفذًا.



وأكد أن الشركات المنفذة للمشروع (شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة) قامت بتحديد احتياجاتها من المرحلة الثالثة وبلغت 1835 منفذًا، وعدد الطلبات التي معاينتها 6500 طلب حتى تاريخ 15 لأبريل 2019 وبلغ عدد المقبولين 1118 طلبًا، وبلغ عدد المرفوضين 5382 طلبًا، تم افتتاح عدد 125 منفذًا بالمرحلة الثالثة حتى تاريخه، كما ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإنهاء إجراءات التشطيبات وعمل المعاينات النهائية بحيث تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارًا من فبراير 2020.