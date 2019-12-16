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حوادث

حبس ربة منزل بتهمة ترويج مخدر الفودو فى الشرابية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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أمرت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف محامي عام شمال القاهرة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكميائي لإعداد تقرير مفصل بها، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات بتورط سيدة فى بيع المواد المخدرة فى الشرابية، وانتقل رجال المباحث، وألقوا القبض عليها أثناء بحوزتها على (كمية من مخدر الفودو وزنت 1560 جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول).

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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