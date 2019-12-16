5 مبادرات لتمكين المرأة تكنولوجيًا خلال 2019

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة عدد البرامج التي تدعم وتمكن المرأة المصرية في المجتمع وتدريبها على وسائل تكنولوجيا المعلومات، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة زيادة الاهتمام والرعاية للمرأة خلال الفترة الحالية.



وترصد "الدستور" في هذه السطور بعض المبادرات التي تبنتها وزارة الاتصالات لتمكين المرأة تكنولوجيا خلال عام 2019.



1- أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "قدوة- تك" لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الإدماج الرقمي للسيدات والفتيات، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف النهوض بالعنصر البشري، وخاصة المرأة المصرية.



2- جاري إنشاء عدد 55 ناديًا تكنولوجيًا لتوعية المرأة المصرية بدورها المجتمعي وتنمية قدراتها وتدريبها تكنولوجيا.



3- أطلقت وزارة الاتصالات برنامج تدريبي لرائدات الأعمال الحرفيات على مهارات التسويق الرقمي باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي بمحافظات الصعيد، ويستهدف البرنامج رائدات الأعمال المصريات، ممن لديهن منتج حرفي يدوي وحاصلات على مؤهلات عليا أو فوق المتوسطة بشرط الإلمام باللغة الإنجليزية ومبادئ استخدام الكمبيوتر.



4- بتوجيهات رئاسية قدمت وزارة الاتصالات عدة برامج وورش عمل لتدعيم وتمكين المرأة، من خلال رؤية شاملة تسعى إلى إتاحة أدوات التكنولوجيا والإنترنت للسيدات، وتوعيتهن بأهمية استخدام تلك الأدوات في جميع جوانب الحياة.



5- بعض هذه البرامج استهدفت التركيز على تنمية المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد، حيث أنه لا يمكن إحداث تنمية اجتماعية دون تحقيق مساواة كاملة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال التمييز.