إحالة مسجل خطر للجنايات متهم بالاتجار بالمخدرات

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة 1.3 كيلو هيروين و100 جرام من الحشيش و100 قرص مخدر، و40 ألف جنيها، و2 هاتف محمول، وميزان لوزن المخدرات عند القبض عليه فى دائرة القسم.



كانت البداية بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بتورط أحد العناصر الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية بمدينة نصر، والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها "حيازة مخدرات"، ومحكوم عليه فى قضيتى "سرقة، حيازة سلاح أبيض"، بالإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، فتم تقنين الإجراءات ومداهمة المتهم والقبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته كيلو هيروين و310 جرامات، و150 جرام حشيش، و100 قرص مخدر، و40 ألف جنيه، و2 هاتف محمول، وميزان.



وبمواجهته اعترف المسجل خطر بحيازته للمواد والأقراص المخدرة، بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والميزان للتجزئة واستخدام السيارة فى النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.