أفضل هدايا الكريسماس

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الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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في موسم الأعياد قد يصاب المرء بالحيرة لدى رغبته بشراء الهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء، لذا يُنصح دائمًا بشراء أشياء مفيدة يمكن استخدامها في الحياة اليومية.
ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مجموعة من الهدايا التي يوصي الخبراء بشرائها في عيدي الميلاد ورأس السنة، على النحو التالي:
1- آلة مشي خشبية
هذه الآلة الخشبية لا تحتاج إلى كهرباء، وتمكّن المرء من ممارسة رياضة المشي عبر قوة دفع الساقين فقط. كما تساعد هذه الآلة في زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة بمقدار الثلث مقارنة مع آلات التمرين الكهربائية.
2- عضوية class pass
هي عضوية شهرية للياقة البدنية تتيح الوصول إلى الآلاف من صالات الألعاب الرياضية ودروس التمارين الرياضية في جميع مدن المملكة المتحدة الرئيسية و27 دولة أخرى.
3- حبل القفز الذكي
يتميز هذا الحبل بتقنية عالية مرتبطة بتطبيق في الهاتف الذكي، وتخزن جميع الإحصائيات مثل عدد القفزات ودرجة حرارة الهواء، والسعرات الحرارية المتوقع حرقها.
4- سماعة الواقع الافتراضي
تتميز سماعة الواقع الافتراضي هذه بمقدرتها على تخفيف مشاعر القلق والتغلب على الرهاب، حيث توفر رحلة ساحرة إلى غابة خلابة، دون الاضطرار للخروج في الطقس البارد، ويمكن شراؤها من متجر "كونوران شوب" الإلكتروني.
5- سماعات "آفتر شوك أيروبيكس"
تقوم سماعات الرأس اللاسلكية هذه بتوصيل الصوت إلى الأذنين عبر عظام الخد، باستخدام الاهتزازات، وبالتالي تترك الأذنين مكشوفتين. تتيح هذه التقنية للعدائين وراكبي الدراجات الاستماع بأمان لحركة المرور أثناء الجري، وهي أيضًا مقاومة للماء ويمكن استخدامها في الأجواء الماطرة. يمكن شراؤها من متجر aftershokz.co.uk
6- الخاتم الذكي
صمم على شكل خاتم تقليدي، ولكنه يقوم بجمع البيانات على مدار الساعة، بما في ذلك الخطوات والحركات التي يقوم بها الجسم.
7- فرشاة أسنان ذكية
تعتبر أورال بي جينيوس إكس أول فرشاة أسنان ذكية، فهي تعلمك كيف تقوم بتنظيف أسنانك وتقدم لك المشورة عبر أحد التطبيقات حول كيفية القيام بذلك بشكل أفضل.
8- القارورة الذكية
تقوم هذه الزجاجة الأنيقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بتنقية الماء وتنظيف نفسها باستخدام مصابيح متطورة تقتل البكتيريا والفيروسات. وهي مثالية لمحبي المغامرات والرياضيين.
9- خوذة هوفدينغ
تتميز الخوذة بوسادتها الهوائية التي تفتح في حال حدوث تصادم خلال جزء من الثانية، وتعتبر أكثر أمانًا بثمانية أضعاف من الخوذة التقليدية.
10- المهد الذكي
يستخدم هذا المهد الذكي لحديثي الولادة، ويقوم بالاهتزاز تلقائيًا لتهدئة الأطفال.

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