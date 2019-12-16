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حوادث

اليوم.. الحكم على 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية بمدينة نصر

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:52 ص
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في إعادة محاكمة 3 متهمين بقتل سيدة ألمانية الجنسية لسرقتها بمدينة نصر.

يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "مينا سمير"، عاطل، و"عيد كامل"، عاطل، و"ممتاز ناجي"، عاطل، تهمة قتل المجني عليها "جارين ماجي" 72 سنة، ألمانية الجنسية داخل مسكنها بمدينة نصر لسرقتها، بأن قام المتهمان الأول والثاني بالتسلل لشقة المجني عليها لسرقة محتوياتها، وما أن شعرت بهم المجني عليها حتى انقضوا عليها، وقام المتهم الأول بطعنها عدة طعنات بسلاحه الأبيض، فيما قام المتهم الثاني بكتم أنفاس الضحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واستولوا على المسروقات وفروا هاربين.

وأسندت النيابة للمتهم الثالث، تهمة الاشتراك مع أخر في التحريض والمساعدة والإنفاق لتنفيذ تلك الجريمة.

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