"الطوق والإسورة" يتوج بجائزة أفضل عرض بمهرجان أيام قرطاج المسرحية

فاز العرض المسرحي المصري "الطوق والإسورة" لفرقة مسرح الطليعة أحد فرق البيت الفني للمسرح بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والتي اختتمت فعاليات دورته الـ 21 مساء اليوم الأحد بتونس.



وتعتبر هذه الجائزة هي الثانية للعرض المصري"الطوق والإسورة" هذا العام، حيث فاز مؤخرا بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كأفضل عرض مسرحي مصري لأول مرة في مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة التي أقيمت بالقاهرة في يناير الماضي.



وتدور أحداث العرض في صعيد مصر، حيث يصور الأسرة الفقيرة التي تعاني الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية.



والعرض عن رواية الكاتب يحيي الطاهر عبد الله، دراماتورج الدكتور سامح مهران، ومن إخراجناصر عبد المنعم، وبطولة فاطمة محمد علي، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، وأزياء نعيمة عجمي، ورؤية موسيقية جمال رشاد، ونحت أسامة عبد المنعم.

