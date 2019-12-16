بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص بحروق وإصابات مختلفة، مساء أمس، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنطقة الكيلو 2 بمحافظة الإسماعيلية.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مستشفى الإسماعيلية العام يفيد بوصول 7 أشخاص مصابين بجروح وحروق مختلفة في الجسد، بسبب انفجار أسطوانة الغاز وتضرر منزلين من الانفجار.



وأوضحت المستشفى خلال إخطارها أن المصابين هم أسامة رمضان محمد ٢٤ سنة، وشقيقه حسام ١٣ سنة، وشقيقه إسلام ١٨ سنة، ووالدتهم فاطمة عبد المجيد عبد الوهاب ٤٥ سنة من أسرة واحدة.



كما أصيب من الأسرة الثانية أميرة محمد حارس ٣٠ سنة، وعماد محمد أحمد ١٠ سنوات، وأحمد محمد عادل ٦ سنوات.



ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل والعقيد هيثم سكر رئيس قسم الإطفاء بثلاث سيارات، تمكنوا من السيطرة على الحريق.