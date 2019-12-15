وفاة والدة الإعلامية دينا صالح وحماة الفنان سامو زين
وقال سامو زين، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: " انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجدة ابني محمد اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".
يذكر أن أخر أعمال سامو زين، كان أغنية "متل الولد" التى طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن اخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.
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البقاء لله (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) بقلوب مؤمنة بقضاء الله انتقله إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجده ابني محمد اللهم أغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنه و لا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح لها فى قبرها مد بصره وافرش قبرها من فراش الجنه اللهم املأ قبرها بالرضا و النور و الفسحه و السرور اللهم انقلها من مواطن الدود و ضيق اللحود الى جنات الخلود اللهم ارحمها تحت الأرض و استرها يوم العرض و لا تخزها يوم يبعثون اللهم يمن كتابها و يسر حسابها و ثقل بالحسنات ميزانها و ثبتها على الصراط أقدامها واسكنها فى أعلى الجنات فى جوار نبيك و مصطفاك اللهم امنها من فزع يوم القيامه و اجعل نفسها امنه مطمئنه و لقنه حجته ... أرجو الدعاء للفقيده . @donzymm