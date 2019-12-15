وفاة والدة الإعلامية دينا صالح وحماة الفنان سامو زين

أعلن الفنان السوري سامو زين، عن وفاة حماته والدة زوجته الإعلامية دينا صالح.



وقال سامو زين، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: " انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالي حماتي وأم زوجتي وجدة ابني محمد اللهم اغفر لها اللهم أنزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا".



يذكر أن أخر أعمال سامو زين، كان أغنية "متل الولد" التى طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وهو من كلمات جاد خولى وتوزيع أسامة عبد الهادى وألحان ساموزين ومن اخراج شريف فرانسيس وظهر من خلاله بلوك جديد عليه يقدمه لأول مرة فى كليباته.