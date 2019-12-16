7 مبادرات رئاسية لخلق جيل من الشباب قادر على بناء مصر رقميًا

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لكل ما يهم الشباب والتحديات التي تواجههم، وفي هذا الصدد وجه الرئيس بضرورة تنفيذ مبادرات تكنولوجية لتدريب وتأهيل الشباب.



وترصد "الدستور"، في هذه السطور أهم المبادرات الرئاسية لخلق جيل جديد من الشباب قادر علي تنفيذ وبناء مصر الرقمية.



1- تم تدريب 5 آلاف شاب مصري وأفريقي خلال العام الجاري ضمن المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب على الألعاب الإلكترونية من أفريقيا، والتي تم إطلاقها خلال منتدي شباب العالم العام الماضي.



2- جاري تدريب 8 آلاف شاب مصري وأفريقي خلال عام 2020 ضمن هذه المبادرة، والتي من إيجابياتها عقد مسابقة للألعاب على مستوي القارة الأفريقية.



3- تستهدف وزارة الاتصالات إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال عام 2020، لتوفير فرص لرواد الأعمال على مستوي القارة، كما تدعم نحو 3 آلاف فكرة ناشئة من خلال معامل ومراكز الإبداع والابتكار في القرية الذكية والمناطق التكنولوجية.



4- إنشاء 6 مجمعات للإبداع والابتكار في الجامعات الإقليمية، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2020، وتستهدف زيادة عدد الفرص للشباب والأفكار الناشئة والشركات الصغيرة خلال العام المقبل 2020.



5- 25 ألف فرصة عمل تدريبية للشباب خريجي الجامعات هدف وزارة الاتصالات خلال عام 2020، كما انتهت الوزارة من تدريب 15 ألف شاب خلال العام الجاري.



6- إنشاء الأكاديمية الوطنية الرقمية لمتحدي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالقرية الذكية، وجاري إنشاء المقر الرئيسي لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تدريب وتأهيل وتمكين متحدي الإعاقة على مستوي القارة الأفريقية.



7- إنشاء مدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية، والتي تحتوي على أكبر المنصات الرقمية للتعلم والمكتبات الرقمية التي ستقدم شتى المعارف الرقمية للشباب.