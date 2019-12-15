الأمين العام لاتحاد المغردين العرب يحذر من "تويتر": مستنقع استخباراتي

قال طراد الأسمري، الأمين العام لاتحاد المغردين العرب، إن موقع تويتر أكبر مستنقع استخباراتي عرفته البشرية، مشيرًا إلى أنه ملغم بمن يحاولون إثارة الفتنة سواء بين السعودية ومصر، أو السعودية والإمارات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تويتر يعج بناس يتقنعون بأسماء وهمية، لا هذا سعودي ولا هذا إماراتي، ينتمون لكتائب الإخوان الإلكترونية، ويسعون للوقيعة بين الشعبين".



وأردف: "تويتر هو أداة لحرب استخباراتية لتقييض أمن الدول خاصة السعودية ومصر، التي اصبحتا في مرمى الجماعات ويحاولون بشتى الوسائل النيل من أمن الدول، وضرب أمنها الداخلي".