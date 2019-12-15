الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

يحتل السرطان مرتبة متقدمة بين أكثر 10 أسباب للوفاة حول العالم، ويعتبر سرطان الرئة الأكثر فتكًا بالمرضى.

وبحسب دراسة جديدة من جامعة "تافت" الأمريكية تتسبب الاختيارات السيئة وغير الصحية للأطعمة في زيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

بحسب الدراسة التي نشرتها دورية "جي إن سي أي كانسر سبكتروم"، لا يقل تأثير الأطعمة غير الصحية في زيادة خطر الإصابة بالسرطان عن عوامل أخرى مثل: تناول المشروبات الكحولية، والبدانة، ونقص النشاط البدني، إن لم يكن يفوقها تأثيرًا.

وتوصلت الدراسة إلى أن اختيار الأطعمة غير الصحية تسبب في 5.2 بالمائة من حالات السرطان في الولايات المتحدة عام 2015، بينما تسبب الكحول في 4 إلى 6 بالمائة من الحالات، وتسببت البدانة في 7 إلى 8 بالمائة، أما نقص النشاط البدني فتراوحت نسبة تأثيره بين 2 و3 بالمائة.

ويعتقد كثير من الباحثين في مجال السرطان أن ما بين 30 و50 بالمائة من الإصابات يمكن تفاديها عن طريق تبني نمط حياة صحي، يتضمن اختيار أطعمة صحية، والحفاظ على وزن منضبط، والنوم، وعدم التدخين أو استهلاك الكحول.

وتشير أصابع الاتهام عادة للحوم المصنّعة مثل البرجر والسجق والبيبروني والهوت دوج، وكذلك إلى الإفراط في تناول منتجات الألبان لأنها تحتوي على هرمونات تسب خللًا في التوازن الهرموني للجسم، يلي ذلك الأطعمة التي تم طهيها في حرارة عالية، والإفراط في أكل منتجات الدقيق الأبيض والسكر المكرّر.

