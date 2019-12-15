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صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تستعد النجمة الهندية ديبيكا بادوكون، لعرض فيلمها الجديد "تشاباك"، والذي طرح الإعلان الترويجي له، مؤخرا والمقرر عرضه في 10 يناير المقبل.

وصدمت ديبيكا، جمهورها، بنشر أول صورة لها في دور "مالتي" والتي ظهرت فيها ببشرة مشوهة جسدت بشاعة الهجمات بالأحماض الحارقة.

وظهرت ديبيكا في مؤتمر صحفي للإعلان عن الفيلم وبعد عرض الإعلان الرسمي وكانت متأثرة جدًا ولم تتمالك نفسها من البكاء، لأنها عاشت مع الشخصية الحقيقة لفترة حتى تتقن دورها وتشعر بمأساتها الحقيقية.

وفيلم "تشاباك" تم البدء في تصويره مارس الماضي، وكانت جلسات التحضير بدأت قبل هذا التاريخ بشهرين واستغرق الفيلم عامًا كاملًا للخروج بأفضل أداء وهذا هو سر اختفاء ديبيكا عن سباق أفلام بوليوود 2019، حيث إن آخر ظهور لها كان من خلال الفيلم التاريخي "بادمافاتي" عام 2018.

وتدور أحداث الفيلم المستوحاة من قصة حقيقية حول فتاة هندية مشوهة نجت من الهجوم الحمضي الأسيدي عندما كانت تبلغ الـ14 من عمرها، بعد رفضها الزواج من رجل يبلغ ضعف عمرها القتاة تدعى لاكشمي أجاروال، وكيف تأثرت حياتها سلبا وإيجابا بما خلفته لها تلك التجربة سواء بوجه مشوه أو حتى نفسيًا.

وبحسب مخرجة الفيلم، ميجنا جولزار، تأثرت ديبيكا كثيرا بتلك الشخصية حيث إنها قامت في آخر أيام التصوير بإلقاء بعض الكحول على أحد الأطراف الصناعية التي كانت تستخدمها في الفيلم وحرقتها في موقع التصوير حتى تتأكد تمامًا أن الشخصية خرجت من داخلها ولن تؤثر على شخصيتها الحقيقية.

وشارك ديبيكا بودكون بطولة العمل النجم التلفزيوني فيكرانت ميسي في أولى تجاربه السينمائية، حيث يقدم دور شريك حياة لاكسمي "أمول".

الفيلم من إنتاج شركة فوكس ستار ستوديوز، وتكلف إنتاجه 35 كرور روبية أي ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي، وتم طرح الإعلان الترويجي له، مؤخرا واقترب حتى الآن أكثر من 27 مليون مشاهدة.
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها
صور ديبيكا بادوكون بوجه مشوه في أحدث ظهور لها

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