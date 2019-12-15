عمرو أديب يطالب المصريين والسعوديين بدعم الإمارات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة الإمارات تتعرض لحملة مشبوهة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تشنها حسابات من قطر.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الإمارات تتعرض لمؤامرة قطرية قذرة، تشويه وحرب اقتصادية، تشنها اللجان القطرية بالترويج إلى أن هناك بضائع إماراتية فاسدة يتم تصديرها للسعودية وإلى العالم كله، فضلًا عن هجوم شخصي ضد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".



وأردف عمرو أديب: "محمد بن زايد يدفع ثمن إنه وقف ضد الإخوان في مصر، وكان من المشاركين ضد الوجود الإخوانجي في مصر، وهو يدفع الثمن غاليًا، حيث يتم استهداف بن زايد والشعب الإماراتي".



وسخر عمرو أديب، من السياسة القطرية، قائلًا: "متخيلين إن السعودية ستدخل المصالحة بلا مصر وبلا الإمارات وبلا البحرين، الغباء القطري والتركي مش فاهم إن الشعوب إن الشعوب التي تحب قادتها هذه الحملات تأتي بنتائج عكسية".



ودعا عمرو أديب، المصريين والسعوديين، لدعم الإمارات في مواجهة هذه المؤامرة القذرة، قائلًا: "محمد بن زايد يحب مصر ويوجه رجال أعماله للاستثمار في مصر، عدونا مشترك، والاستهداف للرباعي واضح".