فيديو.. رانيا بدوي: "الوزراء الليبي" لم يعد مجلسًا للوفاق

قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن الصراع الدامي في ليبيا هو صراع على الثروة بالدرجة الأولي لتصدر ليبيا المراكز المتقدمة في ترتيب احتياطيات النفط والغاز والثروات المعدنية علي مستوي العالم.

وتحدثت بدوي، عن خطر السماح الدولي لتركيا بدخول ليبيا، بدعوي توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الليبي، مؤكدة أن مذكرتي التفاهم التي وقعتا بين الجانبين باطلة ولن يعترف بهما دوليًا لاختراقهما لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بنفس الأمر.

وشددت "بدوي" خلال تقديم برنامجها "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك واليوتيوب" على أن الرئيس التركي أردوغان يستهدف بالدرجة الأولي الحصول علي حصة كبيرة من النفط والغاز الليبيي كما حدث من قبل مع سوريا التي أكدت عدد من التقارير الدولة سرقة أبار كاملة منها من قبل تركيا بقيادة أردوغان الذي ساهم في حالة الدمار التي تعرضت لها سوريا ومن ثم استغل الوضع لنهب الأراضي السورية.

وأكدت الإعلامية أن عدم الاستهتار بالوجود التركي في ليبيا لما له من مخاطر علي الأمن القومي المصري لأنه سيمنح تركيا الفرص لإمداد الميليشيات والجماعات الارهابية المسلحة في الداخل الليبي بالسلاح، من الممكن أن يعقد الوضع الليبي ويزيد من دمويته، بل وسيؤثر علي مصر في حالة تسلل هذه الميليشيات من الحدود الغربية إلى داخل مصر.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء الليبي بقيادة فايز السراج لم يعد مجلسًا للوفاق الليبي ولا مجلس شرعي لافتقاده أهم العناصر التي جاء بها اتفاق الصخيرات وارتضاه جميع الليبيين، وبالتالي لا يجوز للسراج توقيع أي اتفاقية تتعلق بالشأن الليبي مع أي طرف خارجي.



