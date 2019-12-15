تامر حسني: عانيت من تجاهل الإعلام لي وتعلمت تحويل المحنة لمنحة

قال الفنان تامر حسني، إنه عانى خلال فترات معينة من حياته من تجاهل الإعلام للإنجازات التي يقوم بها.



وقال تامر حسني، خلال حواره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع على فضائية "النهار":" جاءت عليّ فترة كنت كل ما أعمل انجاز كان يتم تجاهلي من الاعلام وهذا كان يغضبني جدًا".



وأضاف: "كنت أتسائل ليه أي إنجاز فيه اسم مصر بعمله يتحارب وكأن في ناس مستكتره عليّ اللي ربنا كرمني بيه، لكني كنت بأخد نفس عميق وأطلع بفكرة جديدة تكسر الدنيا، وتعلم المحنة لمنحة والتقدم للأمام".



وعلي جانب آخر قال تامر حسني، إن لديه عدد من الأغاني التي أثرت فيه جدًا ومنهم أغنية "ارجعلي"، وتأثرت بها كثيرًا وأنا أسجلها في الأستوديو.