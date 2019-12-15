تامر حسني عن أغنية حفل ختام أمم إفريقيا: كنت خايف يقولوا وشي وحش

تحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس اختياره لغناء حفل ختام كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، تحت سن 23 عامًا.



وقال تامر حسني، خلال حواره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع عب فضائية "النهار"، إن وزير الرياضة، تواصل معه قبل الحفل بيومين وقال له: "عاوزين نفرح لاعبى المنتخب والجمهور".



وأوضح تامر حسني، أن الدكتور أشرف صبحي، تواصل معه قبل حفل الختام بيومين وقال له: "لاعبي المنتخب فجأونا بمستواهم وعاوزين نفرح الولاد والجمهور وكتبت كلمات الأغنية ولحنتها وكلمت يحيي حقي عمل التوزيع والحمد لله الجمهور تفاعل معاها".



وأضاف، أنه عندما قدم أغنية "احنا جيل جديد"، لحفل الختام كان يخشى من ردود الفعل والكوميكس في حال خسارة المنتخب للمباراة، وأن يقول الجمهور عنه إن وجهه "وحش"، على المنتخب، ويسخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لان الكرة بالنسبة للناس شيء أخر.