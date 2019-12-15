وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المتظاهرين بترك ساحة النجمة

ناشدت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن المتظاهرين السلميين، بترك ساحة النجمة حتى لا يتعرضوا للأذى وكي لا يتكرر مشهد الأمس.



وأعربت الحسن عن مخاوفها من أن يكون ما يجري اليوم عملا استباقيا يهدف لتأجيل الاستشارات النيابية، وفقا لما أفادت به فضائية سكاى نيوز في نبأ عاجل لها.



ودفعت قوات الأمن اللبنانية، قبل قليل، بتعزيزات جديدة وسط العاصمة بيروت، عقب وقوع اشتباكات بين قواتها والمتظاهرين.



وأصيب عدد من المتظاهرين وسط بيروت بإصابات، عقب مواجهات مع قوات الأمن التى أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.



فيما انتقلت سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني، إلى وسط بيروت، للتعامل مع حالات اختناق وصعوبات بالتنفس، إضافة إلى إصابات جراء رمي الحجار.