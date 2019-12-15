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حوادث

إحالة عامل للجنايات بتهمة الاتجار في الهيروين بالأميرية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:53 م
جريدة الدستور
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أحالت نيابة الأميرية عاملًا إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين والمواد المخدرة.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على المتهم أثناء ترويجه كمية كبيرة من المواد المخدرة، على عملائه بمنطقة الأميرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، يفيد بقيام " ماهر.ع " 35 سنة عامل، بممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى واتجار المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبس.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على أحد عملائه، حيث عثر بحوزته على " 600 جرام من مخدر الحشيش، و250 جرام من مخدر الهيروين".

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