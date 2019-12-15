-
الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحث فلسطيني يدعو الدول العربية لمنع البرازيل من نقل سفارتها لدى تل أبيب للقدس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
طباعة
قال الكاتب والباحث الفلسطيني الدكتور عماد عمر، إن افتتاح مكتبا تجاريا للبرازيل في مدينة القدس المحتلة، اصطفاف وتشجيع واضح من قبل الرئيس البرازيلي ونجله لإسرائيل على مواصلة نهجها في ارتكاب المزيد من الجرائم ومصادرة الأراضي ودعمًا للإدارة الأمريكية لتنفيذ صفقة القرن التي تخالف القانون الدولي.

وأوضح "عمر" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الخطوة هي مقدمة واضحة لنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب الى القدس، وهي ما أعرب عنه نجل الرئيس البرازيلي النائب في البرلمان البرازيلي.

وأشار عمر إلى أن مصر لعبت في السابق دورًا مهمًا في وقف قرار البرازيل بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس عندما هددت بقطع العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل، الأمر الذي شغل ضغطًا على الرئيس البرازيلي.

ودعا الدول العربية وفي مقدمتهم القيادة المصرية بضرورة اتخاذ مواقف رادعة، لتتوقف البرازيل عن خطوتها المتوقعة بنقل مقر سفارتها الى مدينة القدس.

وناشد عمر الشعب والأحزاب البرازيلية بضرورة الضغط على الرئيس البرازيلي ونجله لثنيهم عن اتخاذ قرارات من شأنها نقل سفارتهم إلى القدس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

منذ حوالي 10 ساعة

أول قائدة طائرة دون ذراعين فى #منتدى_شباب_العالم: لست ضحية

منذ حوالي 4 ساعات

البحرين: ندعم جهود مصر في حماية أمن واستقرار ليبيا

منذ أقل من ساعتين

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها: منتديات الشباب ساهمت في مواجهة التطرف

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

image description

تنفيذ 3 قرارات إزالة لمخالفات بنطاق حي شرق الإسكندرية

image description

جامعة الوادي الجديد: منتدى شرم الشيخ يعكس اهتمام الدولة بالشباب

image description

"محامي الإدارات القانونية بالإسكندرية" يستنكر فصل 7 محامين

الأكثر قراءة

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو) #منتدي_شباب_العالم

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

أدوية الالتهابات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الاختبارات الجينية تمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال

اختبار جديد للكشف عن سرطان الفم عبر اللعاب

اختبار كبسولة جديدة لمنع الحمل تستمر شهرا

الرئيس نيوز

خروج سوزان مبارك من المستشفى بعد جراحة ناجحة

عقيلة صالح: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الحكومة تتقشف.. إلغاء 58 ألف خط تليفون وتخفيض أسطول السيارات

قرار جمهوري بإنشاء كليتين جديدتين بأكاديمية السادات

منوعات

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

20 ديسمبر الحكم على البريطانية "أماني" في تهمة تمويل الإرهاب

تراجع صيد وحيد القرن فى ناميبيا خلال 2019

كشكول

محافظ البحيرة يكرم رئيس جامعة الأزهر في احتفالية إيتاي البارود

جامعة قناه السويس تنظم برنامج تدريبي للإسعافات الأولية

للأمهات.. كيف تواجهين السلوك العدواني عند طفلك؟

موعد امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية

إسلام سياسي

فرحة إخوانية بالتعاون القطري التركي الجديد

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مباركة سلفية لتظاهرات العراقيين المناهضة لإيران

واشنطن تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان خلال أيام

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

ختام ملتقى شباب المخرجين في دورته الثالثة (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك