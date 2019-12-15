ابنة سامي العدل تبكى على الهواء بسبب والدها

دخلت الفنانة رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، في نوبة بكاء شديدة على الهواء أثناء حديثها عن والدها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "شارع النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، إنها مفتقدة والدها جدًا وأنها فقدت كل شيء برحيله وجوده وحنيته، وكذلك السند والضهر وتفتقد حديثه معها والشتائم التي كان يوجهها لها، مؤكدة أنه كان عندما يحب أحد جدًا كان يشتمه، وكان يستخدم ذلك دائما معها عندما تسافر فترة طويلة ويشتاق إليها.



وأكدت أن ابنتها الصغرى كانت قريبة جدًا من والدها وكانت دائمًا تجلس في أحضانه، مشيرة إلى أن ابنها أصاب بالإغماء بعد رحيله.



وأكدت الفنانة نادية شكري، أن أسباب انفصالها عن الفنان سامي العدل، هو أنها كانت صغيرة جدًا وأنها لو كانت كبيرة في السن فإنها لم تكن ستنفصل عنه، مشيرة إلى أن علاقة الزواج بينهما تحولت لصداقة بعد أن رفضت العودة إليه مرة آخرى بعد انفصالهما الثاني.