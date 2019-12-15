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عالم

قيادي بفتح: نقل سفارة البرازيل لدى تل أبيب للقدس غير قانوني

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:48 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكد القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، أن تصريحات نجل الرئيس البرازيلى حول نقل سفارة بلاده إلى القدس يأتي في سياق الوعد الذي قطعه على نفسه الرئيس البرازيلى أثناء الانتخابات الرئاسية، خاصة أن هناك بعض المصالح المشتركة لأشخاص.

وأضاف "الحرازين" فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه التصريحات تناقض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر مدينة القدس هي مدينة محتلة ولا يجوز نقل أي بعثات أو فتح مكاتب تمثيلية أو تجارية بمدينة القدس وخاصة قرار مجلس الأمن رقم ٤٧٦ ورقم ٤٧٨ الذي يدعو إلى عدم تغيير الوضع القائم في مدينة القدس وعدم نقل أي بعثات دبلوماسية إليها.

وأشار الحرازين إلى أن هناك أيضا قرارات القمم العربية ١٩٨٠ و١٩٩٠ و٢٠٠٠ والتى جميعها دعت إلى اتخاذ لإجراءات بحق أي دولة تنقل بعثتها الدبلوماسية إلى القدس بالمقاطعة.

وأكد أنه يجب اتخاذ مواقف حاسمة فى هذه القضية وعدم ترك الأمور حتى لا تحذو بعض الدول حذو الولايات المتحدة ولذلك هناك وسائل عدة وعلى رأسها الضغوطات الاقتصادية والتجارية والسياسية التي ستدفع أى دولة للتراجع عن موقفها أو حتى التفكير بنقل سفارتها أو افتتاح مكاتب تمثيلية لها بالقدس.

وطالب جامعة الدول العربية بتفعيل قراراتها بهذا الشأن وخاصة هناك لجنة وزارية شكلت للمتابعة مع البرازيل وأمام هذه التحديات لا بد من موقف حقيقى من قبل المجتمع الدولى للانتصار لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها وتطبيقها وليس أن تكون حبرا على ورق ولا بد من العمل على منع البرازيل وغيرها من الإقدام على نقل سفاراتها أو بعثاتها إلى القدس ومحاسبة من قام بذلك وتنفيذ قرارات القمم السابقة.

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