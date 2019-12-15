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رشا سامي العدل: أنا اللى غسلت أبويا وأغلقت كفنه

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:40 م
رشا سامي العدل
رشا سامي العدل
سناء إسماعيل
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استعادت الفنانة رشا العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، ذكريات مشهد وفاة والدها بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وقالت خلال لقائها في برنامج "شارع النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، إنها رافقت والدها داخل ثلاجات الموتى بالمستشفى من الساعة الثانية ليلًا وحتى التاسعة صباحًا، وكانت كل فترة تخرج وتنظر لوجهه وتقرأ له القرآن.

وأضافت، أنها هي من غسلت والدها وأنها هي من أغلقت كفنه، مؤكدة أن وجهه كان منيرًا وكان مبتسمًا وهذا أفضل تكريم له.

وقالت زوجته الفنانة نادية شكري، إن أفضل تكريم لسامي العدل، كان بعد وفاته وحضور عدد كبير من الجماهير، مؤكدة أن أحد الشيوخ قال لهم، إنه فعل خيرًا لا أحد يعلم به بسبب هذا الكم من الناس.

وأكدت أن هناك نجومًا كبارًا جدًا رحلوا ولم يشارك أحد في جنازتهم، ولكن في جنازة سامي العدل كانت أرقامًا غير عادية من الجمهور والنجوم والذين كانوا يصلون عليه بحرقة وبكاء.

وأشارت إلى أن الأيام الأخيرة في حياته عانى من غيبوبة ووجهه كان منيرًا، ولم نعتقد أنه سيتوفى وكنت أعتقد أنها أزمة صحية وستمضي.

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