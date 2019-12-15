الأمن اللبنانى يدفع بتعزيزات جديدة وسط بيروت

دفعت قوات الأمن اللبنانية، مساء الأحد، بتعزيزات جديدة وسط العاصمة بيروت، عقب وقوع اشتباكات بين قواتها والمتظاهرين، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها.



وقبل قليل، أصيب عدد من المتظاهرين وسط بيروت بإصابات، عقب مواجهات مع قوات الأمن التى أطلقت قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين.



فيما انتقلت سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني، إلى وسط بيروت، للتعامل مع حالات اختناق وصعوبات بالتنفس، إضافة إلى إصابات جراء رمي الحجار.



وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن من بين المصابين المصور الفوتوغرافي محمد عزاقير، الذي أصيب بشكل طفيف في وجهه.