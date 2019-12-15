تراجع أسعار بيتكوين وريبل وارتفاع إثريوم واستقرار لايتكوين

تراجعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بقيمة 116 دولار منذ الساعة الخامسة من مساء السبت، (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و83 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة إثريوم الرقمية المشفرة ارتفع بنسبة 2ر0% إلى 142 دولار، وهي تقل حاليا بنسبة 90% عن السعر المرتفع الذي سجلته في 13 يناير 2018 وبلغ 1420 دولار، وارتفعت بنسبة 3ر9% حتى الآن خلال العام الجاري.

وانخفض سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 1ر0% إلى 22 سنت. واستقرت عملة لايتكوين دون تغيير عند 43 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1ر3% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين سبعة آلاف و7 دولار وسبعة آلاف و225 دولار. وهي تقل حاليا بنسبة 64% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولار.