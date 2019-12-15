كاري لام تتوجه إلى الصين وسط اشتداد الاحتجاجات

واندلعت الاحتجاجات في البلاد منذ يونيو، عندما خرجت حشود كبيرة إلى الشوارع لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين. وارتفع سقف مطالب المحتجين لتشمل الاقتراع العمومي وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة، رغم أن حكومة لام سحبت القانون المقترح في النهاية.

واشتدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة مساء اليوم الأحد.وقالت لام في مؤتمر صحفي في 10 ديسمبر: "الغرض من زيارة العمل هو تقديم وصف كامل لما حدث في هونج كونج على مدار العام الماضي، خاصة ما حدث في الأشهر الستة الماضية".