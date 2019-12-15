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عالم

كاري لام تتوجه إلى الصين وسط اشتداد الاحتجاجات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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وصلت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام المحاطة بالمشاكل اليوم الأحد، إلى بكين للقاء الرئيس
الصيني شي جين بينج ومسئولين كبار آخرين، حيث سوف تعرض آخر المستجدات حول الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت المدينة خلال الأشهر الستة الماضية، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء بلومبرج.
وتأتي زيارة لام، التي تعرضت إدارتها لانتقادات شديدة بسبب تعاملها مع الاضطرابات، بعد خروج ما يقدر بنحو 800 ألف شخص إلى الشوارع في مظاهرة الأسبوع الماضي، وبعد فوز ساحق لأحزاب المعارضة المؤيدة للديمقراطية في الانتخابات المحلية. 

واشتدت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة مساء اليوم الأحد.
وقالت لام في مؤتمر صحفي في 10 ديسمبر: "الغرض من زيارة العمل هو تقديم وصف كامل لما حدث في هونج كونج على مدار العام الماضي، خاصة ما حدث في الأشهر الستة الماضية".

واندلعت الاحتجاجات في البلاد منذ يونيو، عندما خرجت حشود كبيرة إلى الشوارع لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين. وارتفع سقف مطالب المحتجين لتشمل الاقتراع العمومي وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة، رغم أن حكومة لام سحبت القانون المقترح في النهاية.

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